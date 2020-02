Šibka podpora bremeni upokojence

Tržaški sedež zavoda Inps je samo v zadnjih treh letih izgubil presenetljivih 40 odstotkov zaposlenih: od 133 jih je danes le borih 79, okrepitve oz. novih moči pa v zadnjih desetih letih dejansko niso zabeležili. Na nerazumljivo in nesprejemljivo osiromašenje, ki ga je bil deležen tržaški sedež zavoda, sta včeraj na srečanju z novinarji opozorila pokrajinska sekretarja sindikatov upokojencev Adriano Sincovich (Spi Cgil) in Pierangelo Motta (Fnp Cisl), katerima se pridružuje tudi včeraj odsotni Giuliano Folchini (Uilp Uil).

Kaj pomeni tržaški Inps, je uvodoma pojasnil Sincovich - zavod je med največjimi javnimi ustanovami, ki upravlja z bajnimi vsotami denarja skupnosti in zagotavlja storitve delavcem in upokojencem. Ob tem je državno središče, ki upravlja vse pokojnine nekdanje Jugoslavije, pa tudi pokojnine delavcev skupin Fincantieri in Generali in je hkrati še sedež, ki upravlja sistem socialne varnosti za vso deželo. Na dlani je, da je dela na tem sedežu v Ulici sant'Anastasio nadpovprečno več kot drugje in zavezancev je tam v vrsti vsak dan ogromno. Za nameček - je dodal - pa je tržaški zavod Inps v zadnjih letih prevzel v breme še upravljanje 4000 primerov državljanske dohodnine oz. pokojnine.

»Trst je od lanskega leta na vrhu spiska italijanskih mest z najvišjim številom starejših občanov: ti predstavljajo danes okvirno 30 odstotkov prebivalstva, v Miljah in pri Valmauri dosegamo že 34 odstotkov, tako da je zavod med ključnimi sogovorniki teh ljudi,« je ocenil in v isti sapi ugotavljal, da zavod temu ni kos. Ne odziva se namreč na prošnje po pomoči pri storitvah (prošnje za upokojitev, prošnje za koriščenje skrbstvenih storitev ...) oz. to počenja z nedopustnimi večmesečnimi zamudami, pa tudi komunikacija z zavezanci - če že obstaja - poteka izključno preko elektronske poti, spremembe pa niso več deležne razlage.