Siot postaja energetsko varčen

Za podjetje Siot, ki upravlja naftovod Trst-Ingolstadt, s tekočimi gorivi pa oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, bo leto 2022 prelomno. Do konca leta bodo priključili kogeneracijo s soproizvodnjo elektrike in toplote. V projekt družbe EnerProject, ki jo vodi Paolo Pacorini, bodo vključili štiri naftne črpalne postaje, z napravami pa bo podjetje postalo energetsko avtonomno, ekonomsko bolj varčno in okolju bolj prijazno.

Investicijo, ki je vredna 25 milijonov evrov, je na včerajšnjem srečanju z nosilci interesov predstavil predsednik podjetja Siot Alessio Lilli, ki je ob tej priložnosti postregel tudi s številkami, ki zadevajo lanski promet, ko so pretovorili 37,2 milijona ton surove nafte oz. tekočih goriv. »Skozi tržaško pristanišče je lani šlo nekoliko manj surove nafte kot leto prej, a manjši pretovor je bil zaradi pandemije pričakovan. Zdaj nas je neprijetno presenetila še vojna v Ukrajini, ki nas zelo skrbi, saj bo izpad prometa, ki je vezan na Črno morje, velik. Čeprav ima naša družba že plan B, v okviru katerega bo nadomestila izpad prometa, nam je izredno žal, da bomo izgubili nafto iz Azerbajdžana, Kazahstana in Rusije,« je dejal predsednik Lilli.