Siot, smrad, merilna postaja pri Krmenki in kogeneratorji

Družba Siot, smrad, merilna postaja zračnega onesnaževanja pri Krmenki in kogeneracijske naprave so bile teme ponedeljkovega zasedanja dolinske občinske komisije za transparentnost. Predsednik Roberto Drozina (občanska lista Territorio Ambiente) je občinskemu vodstvu očital pomanjkljivosti glede reševanja več desetletnih problemov, ki se redno pojavljajo na občinskih tleh.

Najprej se je lotil študije, ki jo je spodbudila Občina Dolina in jo finančno podprla Dežela FJK za ocenitev dejavnosti za zajezitev smrdljivih izpustov, vezanih na naftne rezervoarje družbe Siot. Ekspertizo, naj spomnimo, so opravili tehniki okoljskih agencij Arpa FJK in Arpa Veneto v sodelovanju s tržaško univerzo in jo zaključili leta 2019. Družba Siot je izsledke študije prejela, vendar se nanje ni odzvala, dokler tega niso od nje zahtevali občinski uradi, je namignil Drozina.

Poudariti velja, da je študija predstavljala le začetno fazo preučevanja problema, ki bi ga bilo treba nadgraditi. Odbornik za okolje Davide Štokovac je opozoril, da je Občina Dolina zahtevala srečanje z deželno direkcijo za varstvo okolja in družbo Arpa. »Nekajkrat smo se srečali z deželnim odbornikom Scoccimarrom, da bi se dogovorili za drugo fazo, ki nujno vključuje sodelovanje družbe Siot, saj je treba dejansko na terenu preizkusiti ponujene rešitve. Spremeni pa se tudi glavni akter, ki ni več občina, pač pa deželna direkcija za okolje oz. družba Arpa. Veliko je bilo medtem besed, obljub, od vsega tega pa se nič ni uresničilo. 12. maja sem zahteval novo srečanje z odbornikom,« je potrdil.

Merilna postaja pri Krmenki ne deluje od leta 2014: ali bo občina ukrepala, je še zanimalo Drozino. Odbornik mu je potrdil, da je deželna direkcija za okolje poverila družbi Arpa nalogo, da poskrbi za novo postajo, ki bi preverjala tudi hlapne organske spojin. »Obljubili so nam, da bo to še junija ...«