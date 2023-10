»Širitev predora ni edina rešitev«

V Miljah vlada kar napeto ozračje. Podvojitev predora, ki povezuje središče mesteca z obalo, povzroča skrbi prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini objekta in jih bodo dela najbolj prizadela. Približno 50 stanovalcev območja med Ulico Roma, rebrijo Salita delle Mura in bližnjimi ulicami se je zato povezalo v organizirano skupino, ki zbira mnenja in alternativne predloge na to temo.

Napetost pa se stopnjuje tudi v vrstah občinskega sveta, ker je desnosredinski župan Paolo Polidori prepovedal ponedeljkovo sejo občinske komisije za transparentnost. Na tej so hoteli namreč razpravljati o temah, ki se je po njegovi oceni ne tičejo. Predsednik komisije Maurizio Fogar je včeraj napovedal, da se bo pritožil na prefekturi in deželni centralni direkciji za lokalno samoupravo v FJK. Če zadevi ne bodo prišli do dna, bodo predstavniki opozicije, ki sestavljajo 60 odstotkov komisije, odstopili in s tem onemogočili njeno delovanje, je napovedal.

Več onesnaževanja in hrupa

Začnimo s predorom. Kot sta pojasnila glasnika prebivalcev širšega območja predora Sergio Norbedo in Piero Metullio, po dveh začetnih sestankih z občinskim odborom od 23. avgusta čakajo na tretje in najpomembnejše srečanje, na katerem bi jim morali na osnovi študije izvedljivosti odgovoriti na njihove dvome. Zaskrbljeni so, da bi dela huje prizadela hiše, trgovine in dejavnosti v osrčju Milj. Utrjevanje rebri Salita delle mura predstavlja nelahek zalogaj, ki bi lahko postregel z neljubim presenečenjem, sta naštela. Zanje pa bi podvojitev predora privedla tudi do še gostejšega prometa v Ulici Roma, kar bi povzročilo povečanje onesnaževanja in hrupa, ki že zdaj povzročajo nič koliko težav. S tem pa bi prišlo tudi do prevelike ločitve med središčem, območjem s šolami, športnimi objekti in razni mi storitvami ter obsežnim stanovanjskim delom Milj, sta še pojasnila glasnika.

Po mnenju skupine stanovalcev bi se lahko namesto podvojitve predora uresničilo nekatere druge posege, kot so denimo redno vzdrževanje obstoječega predora, preusmeritev dela prometa na drevoreda 25 aprile in D’Annunzio, preureditev nekdanje vojašnice finančne policije v glavno postajo avtobusov in čolna Delfino verde, spodbujanje izposoje koles in tako dalje.