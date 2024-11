Sissa prva v Italiji v svetovni zvezi za boljšo umetno inteligenco

Šola za visokošolske študije Sissa je eden od mnogih krajev na Tržaškem, kjer se prihodnost pojavi nekaj let vnaprej. Tudi novo akademsko leto, ki so ga odprli včeraj dopoldne, bo uperjeno v prihodnost. Slišati je bilo sicer mnogo kritik na račun nižjih finančnih postavk za italijanske univerze, v zdravem slogu opozarjanja na probleme.

Program je uvedel direktor Sisse Andrea Romanino in gostom izpostavil, da so ustanovo letos sprejeli v prestižno AI Alliance. Zavezništvo, ki se ukvarja z etično umetno inteligenco, sta soustanovila Meta (Facebook) in IBM, Sissa pa vanj vstopa kot prva italijanska predstavnica. Nenazadnje, je spomnil Romanino, so se zaceli na Sissi z umetno inteligenco ukvarjati zgodaj.

Nizozemski profesor Detlev Arendt je podal lectio magistralis o rojstvu in razvoju živčnih sistemov, od spužev in morskih črvov vse do nas.

