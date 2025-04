V Jadranskem zavodu združenega sveta v Devinu tudi Palestinca

V Jadranskem zavodu združenega sveta se pripravljajo na sprejem Sare in Ibrahima, ki v Devin prihajata iz Palestine, točneje iz Gaze, od katere so po letu in pol izraelski napadov ostale malodane zgolj ruševine. Včeraj so jih z nekaterimi drugimi mladoletniki, ki so bili namenjeni v Italijo, evakuirali v Jordanijo. Šolanje v devinski šoli jima bosta omogočili štipendiji, ki jih zavod in druge ustanove namenjajo dijakom iz kar 82 držav sveta.

Palestinska dijaka se bosta v Devinu šolala v družbi vrstnikov z vsega sveta, tudi iz Izraela. Ena od postavk, na katerih temelji delovanje zavoda, je namreč mirno sobivanje med narodi. Zato se ob vsakem izbruhu novega konflikta v Devinu trudijo, da medse sprejmejo še več mladih iz krajev, v katerih divja vojna. Pred tremi leti je vrata zavoda na primer prestopilo več Ukrajincev, Rusov in Belorusov. Štipendije pa namenjajo tudi mladoletnim brez spremstva, ki v Italijo prispejo v iskanju boljših življenjskih razmer.