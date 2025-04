Turčija z aretacijo Imamogluja zdrsnila v polni avtoritarizem

Kaj se dogaja v Turčiji, regionalni velesili na stičišču med Evropo in Azijo? Na to vprašanje so pri društvu Dialoghi Europei skušali ponuditi odgovor s srečanjem Turčija na ulicah po aretaciji istanbulskega župana Ekrema Imamogluja, ki se je odvijalo v Novinarskem krožku v Trstu. K besedi so povabili Pierluigija Franca, dolgoletnega novinarja pri tiskovni agenciji Ansa, kjer je med drugim vodil servis ANSAmed za Sredozemlje in Bližnji vzhod, in politologa Federica Donellija, predavatelja mednarodnih odnosov na Univerzi v Trstu.

»Erdogana je strah Imamogluja, ker v njem opaža podobnosti z začetkom svoje kariere: v nekem pogledu je Imamoglu prav tako revolucionaren, kot je bil nekoč Erdogan s prizadevanji za oddaljitev od načela laične države in za vrnitev k islamizmu,« je dejal Donelli. »Do Imamoglujeve aretacije je za Turčijo veljalo, da v njej vlada tekmovalni avtoritarizem,« je opozoril.

Tekmovalni avtoritarizem se kaže z obstojem zakonitih poti, preko katerih lahko opozicijske skupine tekmujejo za oblast, kar v Turčiji dokazuje denimo zmaga opozicijske stranke na raznih lokalnih volitvah, začenši z Istanbulom, toda zloraba položaja nosilcem oblasti daje veliko prednost pred opozicijo, tako kot se dogaja tudi na Madžarskem, je bilo slišati.

Prej razveljavitev diplome Ekrema Imamogluja, brez katere ne more kandidirati na predsedniških volitvah, in kasnejša aretacija, za katero je bilo ključno sodelovanje še donedavnega relativno samostojnega tožilstva, po oceni politologa potrjujeta prestop v polni avtoritarizem.