Škamperlovci praznovali obnovljeno dvoranico

Praznik ob obnovljeni dvorani društva Škamperle v prvem nadstropju Stadiona 1. maj pri Sv. Ivanu je bil v nedeljo popoln. Glasba, recitacije, razmislek o preteklosti in druženje so slovesno kronali pomemben dosežek, za katerega je poskrbel arhitekt Marko Verri in ki odpira vrata novostim.

V pozdravnem nagovoru je predsednica društva Bogomila Kravos poudarila, da je bila stavba na Stadionu 1. maja predana kulturno-športnim dejavnostim oktobra 1955, se pravi pred natanko 66. leti in da je bila prenova torej nujna, deželni prispevek pa seveda zaželen in potreben, »vsaj v tolikšni meri, kot je za uspešno delovanje tega objekta nujno dobro sodelovanje med športnim združenjem Bor, družbo Tržaška matica in Škamperlovci, ki so z odgovornostim sorazmernimi deleži solastniki dragocenega imetja.«

Slovesni večer je uvedel baročni kvintet Cum Jubilo – v sestavu Silvia Di Marino, Štefan Bak, Paolo Biancuzzi, Maurizio Codrich in Massimo Tormen – s stavkom iz skladbe Tafel Musik G. P. Telemanna, nato je domači zgodovinar Štefan Čok orisal zgodovinski potek nastajanja narodnih domov, temeljni pomen čitalnic, ki so se od leta 1861 po vzoru čeških predhodnic ustanavljale v mestu in na njegovem obrobju, kako so se prav v njih ob ozaveščanju povezovalnih interesov krepila narodna zavest, večale so se potrebe in se s skupnimi močmi uresničevali načrti. V leta 1903 dograjenem svetoivanskem Narodnem domu so se tako razbohotile vse že osnovane dejavnosti, od petja, glasbe, telovadbe in gledališča. Škodo, ki jo je povzročil fašizem, so po letu 1945 Svetoivančani poskusili nadoknaditi, a ni bilo lahko.

Nazorni prikaz Štefana Čoka je iz domoznanskega zornega kota dopolnila raziskovalka Bogomila Kravos in v bogato zastavljen zgodovinski okvir vnesla zanesenjake, ki so ob lastni gospodarski rasti vlagali v prosveto.