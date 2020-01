Škedenjski plavž bo ugašal čez mesec dni

Prva faza postopnega zapiranja plavža škedenjske železarne se bo začela med koncem februarja in sredino marca. Danes bo na sedežu deželne vlade na Velikem trgu na pobudo Fabia Scoccimarra, ki je pristojen za okolje, potekal sestanek, na katerem bo govor o upravnih in tehničnih pogledih zaprtja plavža in koksarne.

Med današnjim dnem in prihodnjim tednom naj bi se okvirno dogovorili o ukrepih, ki bodo potrebni za zagotovitev varnosti v omenjenem postopku, saj gre v skladu s t. i. zakonom Seveso za objekt z visokim tveganjem. Na sestanke so vabljeni družba Siderurgica Triestina, tržaški župan, poveljnik gasilcev, direktor deželne okoljske agencije Arpa in generalni direktor zdravstvenega podjetja.

Podrobnosti bo deželna vlada medijem in občanom nato razkrila prihodnji teden. Predstavniki deželne vlade bodo spregovorili tudi o prihodnji sanaciji tega območja ter o drugih odprtih vprašanjih.

Postopek naj bi trajal kake tri tedne, prve pozitivne vplive na kakovost zraka pa naj bi Škedenjci zaznali že takoj na začetku, predvidoma čez mesec dni.