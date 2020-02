Sklenili dveletni dogovor za delavce v železarni

Na deželnem uradu za delo v Trstu so predstavniki skupine Arvedi, sindikatov, enotnega sindikalnega predstavništva in zveze industrialcev Confindustria ob navzočnosti gostiteljice Alessie Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za delo, podpisali dogovor, ki daje zaposlenim v škedenjski železarni določena jamstva za obdobje dveh let. V skladu z dogovorom bodo vsi redno zaposleni (450 delavcev družbe Acciaieria Arvedi in 36 delavcev družbe Siderurgica Triestina) od 1. aprila letos do 31. marca 2022 izmenično na čakanju (v t.i. dopolnilni blagajni), dokler bo potekalo preoblikovanje proizvodnje oziroma potenciranje valjarne po zaprtju plavža in koksarne. Prvi delavci naj bi iz plavža in koksarne, ki ju bodo postopno ugašali marca in aprila, prešli v valjarno že v prihodnjih dneh. Za 66 prekarnih delavcev, ki so v železarni začasno zaposleni preko agencij za posredovanje delovne sile, pa bodo ustanovili poseben solidarnostni sklad, kot so zahtevali sindikati.