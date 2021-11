Škof poudaril odgovornost do živali in se zahvalil rejcem

Živali spremljajo stvarstvo: to je bilo geslo letošnje tradicionalne maše hvaležnice slovenskih vernikov tržaške škofije, ki je v nedeljo popoldne v stolnico sv. Justa privabila določeno število vernikov, ki zaradi varnostnih omejitev niso mogli zasesti vseh prostorov v cerkvi. Kljub temu je hvaležnica, v primerjavi z lanskim letom, ko je odpadla, vseeno stekla, ob somaševanju slovenskih duhovnikov pa jo je vodil tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, pri čemer so pri bogoslužju sodelovali pevke in pevci Združenega zbora Zveze cerkvenih pevskih zborov pod vodstvom Alenke Cergol in ob orgelski spremljavi Vinka Škerlavaja, redovnice, narodne noše ter skavtinje in skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije, ki so se po maši tudi srečali z nadškofom Crepaldijem.

Nadškof je v svoji homiliji med drugim poudaril odgovornost do živali in drugih dobrin stvarstva, katerega so ljudje upravitelji, ne pa lastniki. Pri tem se je zahvalil rejcem, rekoč da reja živali ni sovražna okolju, ampak je temeljnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in negovanje krajine. Prav tako je poudaril, kako so tudi potrošniki vedno bolj pozorni in odgovorni ter poudaril družbeno in solidarno dolžnost obrambe in krepitve bogastva, ki je bilo posredovano človeku v obliki zemlje, gozdov in živali. Tu je nadškof Crepaldi poudaril, kako ima slovenska narodna skupnost pri tem temeljno vlogo, zaključek njegove homilije pa je predstavljala prošnja Mariji, naj pomaga ljudem na poti negovanja človeškega, družbenega, družinskega in okoljskega okolja, saj ko je rešena oseba, je rešena družina in je rešeno vse, je poudaril.