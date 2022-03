Skozi Fernetiče stalno prihajajo ukrajinski begunci

Avtobusi, enoprostorci in ukrajinski osebni avtomobili so še naprej vso noč in tudi danes zjutraj vozili preko mejnega prehoda Fernetiči. Skozi mejo je prišlo nekaj več kot deset avtobusov in veliko več enoprostorcev in osebnih avtomobilov.

Okrog 3. ure ponoči so pregledali tri avtobuse in več furgonov. Begunci pripovedujejo vedno iste zgodbe: moški se morajo boriti, ženske in otroci pa bežijo, da bi bili na varnem. Na enem od avtobusov se je vozila tudi družina katehumenov s sedmimi otroki in mamo, ki je pri sedmem mesecu nosečnosti. Na drugem avtobusu pa se je vozila deklica, ki je imela visoko vročino in se je počutila slabo. Po neodločenosti, ali naj pokličejo rešilce, je avtobus spet odpeljal. Njihove končne destinacije so različne, mesta na severu ali jugu Italije, nekateri pa bodo pot nadaljevali tudi v druge države.