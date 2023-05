Skrbi jih usoda osnovne šole Alojza Gradnika na Colu

Na repentabrskem koncu se bojijo, da bodo italijanskih zakonski predpisi v prihodnjem šolskem letu 2023-2024 huje udarili po osnovni šoli Aljoza Gradnika na Colu. Ti namreč predvidevajo, da mora na območjih, kjer živijo jezikovne manjšine biti v posameznem razredu vsaj deset učencev.

Občina Repentabor je zato v sodelovanju z Združenjem staršev pripravila dopis za generalno direktorico Deželnega šolskega urada za FJK Danielo Beltrame in vodjo Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igorja Giacominija. Poslali ga bodo, potem ko bodo v prihodnjih dneh podpisali še krajevna kulturna in športna društva, župnija in jus. V sredo pa je ta bil v ospredju zasedanja občinskega sveta.

Z besedilom zahtevajo ohranitev danega stanja. Šolo namreč zadnja leta obiskuje približno 15 učenk in učencev, ki pouku sledijo v dveh združenih razredih. Na osnovi zakona bi jih morali združiti v en sam razred. To pa bi po oceni domače županje Tanje Kosmina lahko nekatere starše prepričalo, da bi otroke vpisali drugam in bi bili lahko celo prisiljeni zapreti šolo, ki predstavlja z vrtcem Fakin pravo bogastvo, brez katerega si ne predstavljajo prihodnosti občine. Sami veliko vlagajo vanjo, tako kot tudi v okrepitev popoldanskih šolskih dejavnosti, je še poudarila županja.

Na seji občinskega sveta so drugače odobrili še osnutka za skupno upravljanje tehnične službe z Občino Zgonik in za skupno ravnanje z odpadki, ki bo ravno tako odslej potekalo v navezi z zgoniško občino.