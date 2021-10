Skupni poklon šestih tržaških županov

Župani šestih občin na Tržaškem so danes dopoldne ob bližajočem se 1. novembru počastili zgodovinski spomin s skupnim polaganjem vencev. Odšli so do nekaterih simbolnih etap polpretekle zgodovine, ki se je boleče zarezala v življenje tukajšnjih ljudi in zaznamovala še dolga desetletja po drugi svetovni vojni. Daniela Pallotta (Devin -Nabrežina), Monica Hrovatin (Zgonik), Tanja Kosmina (Repentabor), Sandy Klun (Dolina) in Paolo Polidori (Milje) so se s tržaškim županom Roberto Dipiazzo na čelu najprej zbrali pri spomeniku vsem padlim v Nabrežini Kamnolomi in nato odšli še do spomenika padlim borcem v nabrežinskem vaškem jedru. Od tam so krenili v Zgonik (spomenik pred občinsko hišo) ter na Col (spomenik žrtvam fašizma) in do bližnje jame Bršljanovica (fojba št. 149). Kasneje so odšli še do openskega strelišča, spomenika 71 talcem, bazovskega šohta in spomenika bazoviškim junakom na bazovski gmajni. Od tod jih je pot vodila v Trst oziroma Rižarno, Spominskega parka v Dolini in mestne hiše pri Miljah.

Druga občinska delegacija je sočasno obiskala še nekatera obeležja. Mimohod, ki je krenil izpred tržaške občinske se je dotaknil avstro-ogrskega pokopališča na Proseku, raznih grobov in spomenikov na pokopališču sv. Ane, obeležja v spomin na žrtve bombardiranja 20.aprila 1916 na škedenjskem pokopališču, plošče v spomin na Emilia Beltraminija, ki je padel 3. novembra 1945 v Trstu in spominskega parka pri sv. Justu.