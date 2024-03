Skupščina DS v Dolini podprla Corettija

Skupščina članov Demokratske stranke je sinoči soglasno podprla župansko kandidaturo Aleksandra Corettija. Člani stranke so mnenja, da mora tudi na tokratnih volitvah v Občini Dolina obveljati načelo rotacije, ki velja že vse od 90. let prejšnjega stoletja. Po tem načelu je sedaj na vrsti kandidat Stranke komunistične prenove in ta za naslednika župana Sandyja Kluna predlaga prav Aleksandra Corettija. V Demokratski stranki so zato sinoči soglasno podprli predlog: njihov županski kandidat je 56-letni Aleksander Coretti, sicer tudi svetnik liste Skupaj - Insieme.

Ali bo Coretti tudi resnično skupni županski kandidat leve sredine, naj bi bilo znano pred koncem tega tedna. Stranka Slovenska skupnost je, kot znano, za skupnega županskega kandidata predlagala 52-letnega inženirja Marka Šavrona.