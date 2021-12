»Gospod predsednik, na zadnjih zasedanjih sem slišal, da se nekateri svetniki iz vrst opozicije med preverjanjem prisotnosti oglašajo v nekem tujem jeziku. Ne razumem, kaj govorijo. V tržaškem občinskem svetu je predvideno, da se odgovarja le v italijanskem jeziku.« Tako je svetnik Gabriele Cinquepalmi (Bratje Italije) med včerajšnjim zasedanjem tržaškega občinskega sveta njegovega predsednika Francesca Panteco opozoril na tisti očitno nerazumljiv in jasno nadležen »prisoten oz. prisotna« in »dober dan«, ki ga ne samo slovenski svetniki – včeraj so bili to Valentina Repini, Štefan Čok, Stefano Ukmar in Luca Salvati – dodajo k vsekakor vselej prisotnim italijanskim »presente« in »buongiorno«. Ko je svoje hotel dodati vodja DS v občinskem svetu Giovanni Barbo, je predsednik debato preložil na prihodnje zasedanje, rekoč, da se v občinskem svetu lahko odgovarja le v italijanščini in da bo preveril, kje tiči težava ...

»Svetnika Cinquepalmija sta zmotili dve besedi v slovenskem jeziku v občinskem svetu – med drugim takoj prevedeni v italijanščino – svetnikov, ki zastopajo slovensko narodno skupnost v Trstu. Ali gre za stališče, ki ga deli tudi tržaška desna sredina?« je zanimalo svetnika Barba, ki se je oglasil ob robu zasedanja. V Gorici je raba slovenščine v občinskem svetu na dnevnem redu s prisotnostjo tolmača, kot to predvidevata desnosredinska župana Romoli in Ziberna, je opozoril. »Cinquepalmi meni, da je slovenščina tuj jezik. Pričakujemo, da bo predsednik Panteca postregel z razsvetljenim odgovorom, ki bo oddaljen od teh nazadnjaških stališč.«