Slovenska skupnost pred jesenskim volilnim izzivom

Uradni datum občinskih volitev, ki so jih v Italiji zaradi pandemije prenesli s pomladi na jesen, še ni znan, jasno pa je, da bo letošnja volilna preizkušnja nenavadna. Velik izziv bo predstavljala tudi za stranko Slovenska skupnost, ki si je doslej še vsakič izborila predstavnika v tržaškem mestnem svetu. »Volitve bodo tokrat v popočitniškem času, volilna kampanja naj bi dejansko trajala le en mesec,« napoveduje tržaški pokrajinski sekretar stranke Marko Pisani. Šušlja se namreč, da bodo volitve bržkone sovpadle z Barcolano (10. oktobra), kar bi v Trstu verjetno negativno vplivalo na volilno udeležbo.

»Slovenska skupnost si prizadeva, da bi ponovila rezultat izpred petih let, ko smo dobili občinskega svetnika in svoje predstavnike v skoraj vseh rajonskih svetih,« pravi Pisani. Igor Svab je bil takrat s 389 osebnimi glasovi izvoljen v občinski svet na listi Demokratske stranke. Kako bo ta cilj zasledovala letos, je še uganka. Stranka se za zdaj pogovarja z vso levo sredino. To, da bo podprla županskega kandidata Francesca Russa, vsekakor ni pod vprašajem. »Točno vemo, kam se postavlja SSk v Trstu, kje je njeno mesto,« potrjuje Pisani.