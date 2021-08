Sodnik potrdil zaseg ležalnikov, lastnik lokala si je prislužil ovadbo

Tržaška luška kapitanija je davi v sporočilu za medije naznanila, da je sodnik dokončno odredil zaseg večjega števila ležalnikov in senčnikov na plaži pri čupah pod Nabrežino, do katerega je prišlo v preteklih dneh. Še več, lastnik gostinskega obrata ob obali si je zaradi nedovoljenega početja prislužil ovadbo. Pristojni organi so namreč ugotovili, da naj bi zaradi neupravičenega zasedanja javnega dela obale kršil 1161. člen pomorskega prometnega zakonika. Kapitanija je v preteklih dneh sicer že izvedla preventivni zaseg kopališke opreme, sedaj ga je potrdil in odredil še sodnik. Na dogajanje pri čupah je v preteklih dneh opozoril devinsko-nabrežinski občinski svetnik Igor Gabrovec.