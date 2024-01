Sodstvo uspešno kljub kadrovskim težavam

Pozitivni trendi se v tržaškem sodstvu bolj kot ne nadaljujejo, še vedno pa so rezerve zaradi kadrovske podhranjenosti. Ta ni močno občutna samo med administrativnim osebjem, ampak tudi med honorarnimi sodniki. V primerjavi s prejšnjimi leti pogrešajo kar polovico sodnikov, ki niso zaposleni na sodišču, so pa za svoje delo honorirani. Kar se tiče organiziranega kriminala, je ta v naših krajih povezan predvsem s tihotapljenjem ljudi.

Lani se je tako v primerjavi z letom prej povečalo število novih postopkov in tudi število ovadb zaradi tihotapljenja. V prvem primeru je število naraslo s 80 na 128, v drugem pa s 165 na število 209. Zaradi vzpostavitve začasnega ponovnega nadzora na meji s Slovenijo se je sicer zmanjšalo število kriminalnih dejanj okoli obmejnega območja.

To je le nekaj podatkov, ki so jih predstavniki pravne stroke v soboto našteli v dvorani drugostopenjskega sodišča ob odprtju novega sodnega leta. Predsednik tega sodišča Sergio Gorjan, ki je prebral poročilo, je uvodoma poudaril, da je tržaško sodstvo izredno učinkovito na področju civilnega prava, z dobrimi rezultati pa se lahko pohvali tudi na področju kazenskega prava. Kritičen je bil do zdesetkanih vrst med honorarnimi sodnimi in administrativnim osebjem.

Več tatvin med mladimi

V nadaljevanju je besedo prevzel vršilec dolžnosti generalnega tožilca Giancarlo Bramante, ki se ni mogel izogniti migrantski krizi. Kot je dejal, zaradi nadzora na obmejnem območju beležijo manj kriminala. Generalni tožilec je v isti sapi ocenil, da je treba paziti, da nadzor na meji ne bi negativno vplivali na življenje ljudi ljudi, ki vsakodnevno prehajajo mejo. Lani so ujeli več tihotapcev ljudi kot leto prej, je dejal Bramante, ki je postregel tudi s podatkom, da se mladoletniški kriminal ni povečal, zaznali so samo več manjših tatvin in izsiljevanj, za katera so bili krivi mladoletni prebežniki brez spremstva. Njihovo število se je lani povečalo, večina jih prihaja iz Albanije in Kosova.

