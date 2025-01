Sojenja je konec, begunci so spet v sprejemnih centrih

Pravdanja na Deželnem upravnem sodišču (DUS) je konec. V palači deželne vlade na Velikem trgu je bilo danes na sporedu zadnje sojenje v zvezi s prizivom dveh prosilcev za azil, ki ju je tržaška prefektura oktobra lani izgnala iz begunskega centra na Božjem Polju, ker so izgubili transfer v druge begunske centre na Sardiniji. Ker je prefektura pred nekaj dnevi »priznala« napako in prosilca za azil samodejno dokončno vzela nazaj, je sodišče danes tako le zapečatilo konec sodne bitke, ki se je torej sklenila beguncem v prid.

Zgodba se kot omenjeno pričenja oktobra lani. Skupine prosilcev za azil operaterji škofijske Karitas, ki upravlja z begunskim centrom na Božjem Polju, niso ustrezno obvestili o urniku transferja. Prosilci za azil so avtobus zamudili in pristojne zaman prigovarjali, naj jim dovolijo na naslednji avtobus za Sardinijo. Prefektura jim je odvzela mesta v sprejemnem centru.

Dva begunca sta ob podpori odvetnice Caterine Bove odločbo prefekture izpodbijala na DUS. Sodišče je novembra sprejelo odredbo in prefekturi ukazalo, da mora do končne odločitve moška vzeti nazaj. Takrat so sodniki zapisali, da sta begunca transfer zamudila zaradi napake ter da na cesti tvegata nepopravljivo psihofizično škodo. Prefektura je moška tako začasno spet sprejela v begunski center v Lombardiji. Hkrati je sprejela tudi šest prosilcev za azil, ki so iz enakih razlogov končali na cesti, a se niso pritožili na DUS. Po novem pa je dokončno ponovno sprejela tudi begunca, ki sta vložila priziv. Z včerajšnjim dnem je torej uradno: osem ljudi, ki so končali na cesti, se je dokončno vrnilo v begunski center.