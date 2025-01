Prefektura »priznala«, da je ljudi neupravičeno metala na cesto

Tržaška prefektura je »priznala«, da je storila napako: prosilce za azil, ki jih je oktobra lani vrgla na cesto, ker so izgubili transfer v sprejemni center na Sardinijo, je sprejela nazaj v begunski center.

To je storila, potem ko je Deželno upravno sodišče (Dus), na katero sta se pritožila prosilca za azil, ki sta ostala brez strehe nad glavo, novembra ukazalo prefekturi naj moška začasno sprejme nazaj. Pred končno razsodbo, ki bo na sporedu 9. januarja, je prefektura, da bi se izognila morebitni obsodbi zaradi neupravičenega odvzema mesta v sprejemnem centru, oba begunca samodejno dokončno vzela nazaj. Zgodba dveh Pakistancev, ki sta končala na cesti, ker ju o transferju z Božjega polja operaterji škofijske Karitas niso obvestili na ustrezen način, je imela ob objavi v Primorskem dnevniku precejšen odziv, o dogajanju so pisali tudi sardinski mediji. Pred nekaj dnevi pa je dobila srečen razplet.

Do prvega preobrata v zgodbi je prišlo novembra: sodišče je sprejelo začasno odredbo, s katero je prefekturi ukazalo, da mora do končne odločitve moška vzeti nazaj. Sodniki so izpodbijali omenjeni ukrep prefekture, ki je na cesto med drugimi vrgla petdesetletnika s sladkorno boleznijo. »Prosilca za azil nista zbežala in sta po izgubljenem prevozu na Sardinijo izrazila željo in namero, da stopita na naslednji avtobus,«je 13. novembra zapisal Dus. Sodišče je še zapisalo, da sta moška transfer izgubila zaradi napake, za katero nista kriva, in prefekturo opozorilo, da na cesti tvegata nepopravljivo telesno in duševno škodo.

Prefektura je morala moška začasno vzeti nazaj in ju je poslala v sprejemni center v Lombardijo. Na podlagi odločitve sodišča pa je sprejela nazaj tudi šest prosilcev za azil, ki so iz enakih razlogov končali na cesti, kljub temu, da se niso pritožili na Dus. Na novem naroku, 4. decembra lani, si je sodišče vzelo še dober mesec časa za sprejetje končne odločitve in napovedalo sodbo za 9. januar. Pred nekaj dnevi pa presenečenje: prefektura ni čakala na sodbo in je poleg šestih prosilcev za azil dokončno sprejela nazaj tudi begunca, ki sta se pritožila na Dus. To je storila, da bi se zaščitila pred morebitnimi pravnimi posledicami. »Dus je presodil v skladu z evropsko zakonodajo. Ta trdi, da je mogoče prosilca za azil izgnati iz sprejemnega centra le v izrednih primerih, pristojni pa morajo upoštevati princip sorazmernosti. Sodniki so bili jasni: prefektura ljudi ne more po hitrem postopku metati na cesto, ker izgubijo transfer« je za Primorski dnevnik povedal predsednik Italijanskega solidarnostnega konzorcija Gianfranco Schiavone.

V Trstu sicer brez strehe nad glavo ostaja še kakih 40 beguncev. 20. novembra lani je policija iz tržaškega Starega pristanišča, kjer so prenočevali v opuščenih skladiščih in pod nadstreškom, v sprejemne centre sicer preselila 180 ljudi. Vseh pa le ni odpeljala. Nekateri še kar prenočujejo v opuščenih skladiščih Starega pristanišča, mrzle noči prebijajo ob ognju. Občina Trst še kar ni uredila greznice sprejemnega centra pri Božjem Polju, v katerega lahko tako sprejmejo le okoli 80 namesto predvidenih 150 prosilcev za azil. Zaradi tega begunce redno vozijo v Lombardijo in na Sardinijo; na otoku pa so sprejemni centri prav tako prepolni.