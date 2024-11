Šolo v Borštu zaprli iz varnostnih razlogov

Občina Dolina je bila včeraj iz varnostnih razlogov primorana začasno zapreti prostore slovenske celodnevne osnovne šole Frana Venturinija v Borštu. Osemnajst osnovnošolcev, ki v tem šolskem letu tam obiskuje 1. in 2. razred, se bo od ponedeljka dalje pridružilo ostalim učencem 3., 4. in 5. razreda, ki pouku sledi v šolski stavbi v Boljuncu.

»Ob samem vhodu na dvorišče, ki vodi do šole, stoji stara šola in ob njej podrtija. Zunanji zidovi ravno te se naslanjajo na vhodni portal in prehod skozenj je postal za vsakogar tvegan, kar je potrdil tudi inženir,« je odločitev utemeljila pristojna dolinska odbornica Alenka Vazzi. Potrdila je, da je v preteklosti že obstajal projekt za obnovo dotrajanega poslopja, vendar se je očitno nekje ustavil. »Prav gotovo se ne bomo igrali na koži otrok,« je dodala in razložila, da je bila v tem trenutku to edina smotrna odločitev.