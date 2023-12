Soočanje med delodajalci in bodočimi uslužbenci

Prihodnji teden, 13. in 14. decembra, se vrača Salon poklicev in izobraževanja. Dvanajsta izdaja dogodka bo potekala v Kongresnem centru v Starem pristanišču, organizator, Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško, pa pričakuje 1700 dijakov predzadnjih in zadnjih letnikov višjih srednjih šol. Namen dvodnevnega srečanja je prikaz delovanja in sodelovanja z delodajalci, dijaki, študenti, starši, udeleženci tečajev in drugimi.

Letošnji dogodek je včeraj v družbi pristojne za politiko dela v deželni vladi Alessie Rosolen predstavil predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti. Ta se je zahvalil vsem tistim, ki sodelujejo pri projektu, med temi je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. Napovedal je, da bo salon poklicev sestavljen iz dveh delov: iz soočenj med dijaki in delodajalci in iz delavnic na temo poklicev, ki jih v Furlaniji - Julijski krajini primanjkuje. Dijaki, za te bo poskrbljen organiziran prevoz na prizorišče, bodo lahko obiskali 42 stojnic, med katerimi bodo tako institucionalne kot tudi podjetniške. Predstavljal se bo tudi Deželni šolski urad, ki bo obiskovalcev predstavil digitalne novosti. Po besedah Paolettija je Salon poklicev namenjen zlasti mladim, da si na enem mestu lahko ogledajo in pridobijo informacije, povezane z njihovimi nadaljnjim študijem, izobraževanjem in tudi s prihodnjo poklicno orientacijo. »S tem si lahko olajšajo odločitev, katere izobraževalne programe obiskati v času uradnih informativnih dni in kam nato oddati svojo prijavnico za vpis,« je dejal Paoletti in dodal, da bodo prisotni tudi mehaniki, gostinci, logistiki in drugi. Mladi bodo lahko izvedeli tudi, zakaj bi bilo pomembne izbrati tudi poklice, za katere vlada manj zanimanja.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.