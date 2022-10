Spet fašistični prapori na Velikem trgu

Med prapori na sredini slovesnosti na Velikem trgu, ko se je tržaška občina spomnila, kako so 26. oktobra 1954 bersaljerji vkorakali v Trst in je mesto prešlo pod Italijo, so se pojavili tudi prapori nekaterih vojaških in sorodnih skupin, ki se sklicujejo na fašistično preteklost. Tržaško združenje partizanov VZPI-ANPI se zato protestno ni udeležilo svečanosti ob 68. obletnici na Velikem trgu, čeprav so bili nanjo povabljeni.

Predsednik Fabio Vallon je med častilci fašistične dobe s prstom pokazal na praporščake X Mas, vojaške enote Salojske republike, ki se je borila na strani nacističnega okupatorja in je žalostno zaslovela zaradi zločinov proti partizanom in Judom. Naštel pa je še črnosrajčnike fašistične milice za državno varnost (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale- MVSN), to je policijska enota, ki je nato dobila vojaške značilnosti in je streljala na obsojence fašističnega posebnega sodišča (Tribunale speciale) ter nasilnega korpusa Arditi d’Italia. Vallon je prepričan, da tovrstnih društev ne bi smeli povabiti, saj je italijanska republika nastala na temeljih odporništva. To je zanj nekako kot, če bi na slovesnosti ponovne združitve Nemčije bili prisotni tudi prapori nacističnih enot Waffen SS.

Žal ne gre za nikakršno novost. Nekateri navedeni zagovorniki fašistične preteklosti so denimo julija letos sodelovali na slovesnosti ob 150-letnici ustanovitve alpincev. Če ostanemo na sredini obeležitvi vrnitve Trsta Italiji, je bil tudi govor tržaškega župana Roberta Dipiazze podoben tistim, ki jih po navadi ima ob tovrstnih priložnostih. Poudaril je, da je Trst najbolj italijansko mesto v Italiji. Ta naziv pa si zanj zasluži zaradi dramatičnih dogodkov, ki jih je doživelo v 20. stoletju.