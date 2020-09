Italija ne bo zaprla mejnih prehodov s Slovenijo, je danes v Trstu zatrdila italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese. Po njenih besedah za boljši nadzor nezakonitih migracij ta ukrep ni potreben, zato pa je napovedala večji nadzor vojakov in policistov v obmejnem pasu. Ministrica je tudi pohvalila sodelovanje s slovensko policijo in napovedala “že danes zvečer” aktivacijo mešanih, slovensko-italijanskih policijskih patrulj. Te so ob nastopu koronavirusne epidemije ukinili.