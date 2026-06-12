Spletna različica v slovenščini nagovarja širši krog bralcev

Vsebinsko izvirna in grafično dodelana revija IES Trieste Lifestyle, ki od leta 2018 izhaja štirikrat letno, je odslej na voljo tudi v italijansko-slovenski različici. Tiskana spomladanska izdaja, dvaintrideseta po vrsti, je kot običajno izšla v italijansko-angleški in italijansko-nemški verziji, spletna različica pa je po novem tudi v slovenskem jeziku. Novost sta včeraj v prostorih openskega Zinzendorfa in Borariuma predstavila založnik Prandicom in Primorski dnevnik v sodelovanju s tržaško zvezo Federalberghi ob udeležbi občinskega odbornika Giorgia Rossija, repentabrske županje Tanje Kosmina, generalnega konzula Slovenije v Trstu Gregorja Šuca, predsednika ZKB Trst Gorica Adriana Kovačiča in še drugih gostov.

Dobrodošlico je izrekel Rino Lombardi, direktor in ustanovitelj Muzeja burje in Borariuma. Poudaril je pomen dvojezičnosti v prostoru, kjer se srečata kulturi, in spomnil, da muzejsko zbirko spremljajo tudi slovenski napisi. Slovenščina je postala del našega rednega ustvarjanja, je dejal založnik Federico Prandi, »z željo, da bi v vsebinsko ponudbo vključili naše ozemlje v celoti in obenem nagovorili turiste iz Slovenije«. Veliko je namreč državljanov Slovenije, ki obiskujejo Tržaško in se zanimajo za njeno turistično ponudbo po spletnih kanalih. Spletna stran Primorskega dnevnika beleži največji obisk ravno iz Slovenije, je poudaril Štefan Semen, prokurist družbe DZP - PRAE, ki izdaja naš časopis. Navedel je podatek, da ima Primorski dnevnik na svoji Facebook strani več kot 13 tisoč rednih sledilcev, njihovo število pa krepko poskoči ob odmevnih novicah. Spletnih bralcev pa je dan za dnem vse več.

»Vsebine revije IES dokazujejo, da ima njen izdajatelj jasno vizijo turizma, da stavi na kvaliteto in da večjezičnost obravnava kot dodano vrednost,» je povedal odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak. Že res, da želi revija pritegniti predvsem pozornost turistov iz Slovenije, toda je obenem privlačna tudi za tukajšnje Slovence, ki soustvarjajo večjezični, večkulturni in svetovljanski Trst.

Glavni urednik revije Giovanni Marzini je poudaril, da je slovenščina po nemščini in angleščini končno dobila svoj prostor, saj so obiskovalci iz Slovenije in vzhodne Evrope od vedno trdo jedro tržaškega turizma. To je potrdil Stefano Martucci za Discover Trieste - Convention and Visitors Bureau. Da je revija IES v koraku s časom in polna zanimivih vsebin, je dejal tudi Adriano Kovačič in zagotovil podporo banke.