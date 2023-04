»Spomeniki nas povežejo s pravim smislom zgodovine«

Sveta Ana. Pokopališče, grobovi, pa tudi spomeniki padlim. Tam se korak ustavi. Tam se lahko vsak v tišini z mislimi umakne od vsakodnevnega komunikacijskega hrupa, zavajanja in marketinga, se zbere in skuša najti odgovore na marsikatero vprašanje.

Na včerajšnji slovesnosti pri spomeniku padlim pri Sv. Ani, ki jo prireja istoimenski Odbor za spomenik iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca, je k takemu postanku pri spomeniku novinar Peter Verč povabil tudi politike. »Ali je bil upor proti fašizmu namenjen temu, da bodo premožnejši hitreje dostopali do zdravstvenih storitev? Ali bi leta 1945 naši dedje pristali na dodatno oboroževanje, ko pa naše šole razpadajo,« se je spraševal in dodal, da del družbe za današnje probleme krivi ljudi, ki bežijo od vojn, nerodovitnih pokrajin in prostranih območij Afrike ...

Sicer so spomeniki dragoceni, je ugotavljal govornik, ker nas povežejo s pravim smislom zgodovine, ne pa s tistim skvarjenim prikrojevanjem in zlorabo: so dejansko sredstvo za odkrivanje samega sebe. »Če bomo zgodovino skušali razumeti le skozi gesla in zapakirane razlage, potem od tega ne bomo odnesli ničesar. V preteklost se ozrimo v miru in tišini, pustimo se prevzeti od spokojnosti spominskih krajev in razmislimo, kakšno je bilo življenje naših prednikov, ki so fašizem okusili v vsej njegovi grozoti. Občutimo hvaležnost in dolžnost, da zmage nad okrutnim fašizmom ne zapravimo.«