Spomin na pet junakov

V četrtek, 15. decembra, bo natanko 81 let, odkar so pod streli fašistične milice padli Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal, ki jih je Posebno sodišče za državno varnost obsodilo na smrt. Zgodilo se je namreč 15. decembra 1941 na openskem strelišču, kjer so v naslednjih letih fašistični in nacistični okupatorji skupno umorili še okoli sto ljudi slovenske, hrvaške in italijanske narodnosti.

Spomenik za visokimi dušečimi zidovi, na kraju nekdanjega pobijanja, kljub nekaterim pomembnim korakom, ki jih je storila Občina Trst v zadnjih časih, še vedno čaka, da bi bil dokončno preurejen v spomeniški park miru. Tu bo čez teden dni vsakoletni spominski obred, ki bo udeležence za trenutek pomaknil v preteklost grozot, trpljenja in zanikanja človekovega dostojanstva. Ta je daleč za nami, a ne še dovolj, da ne bi čutili nad sabo njenih grozečih in pogubnih oblakov, ki zatemnjujejo tudi današnja obzorja s ponovnim oživljanjem nekdanjih ideologij sovraštva in smrti ter s teptanjem vrednot miru, svobode, enakosti, družbene pravičnosti, za katere je ugasnilo toliko življenj. S pogledom v tisto mračno preteklost ter istočasno s še pozornejšim pogledom v sedanjost se bodo z venci, pesmijo in besedo spomnili žrtvovanja petih junakov.

Spominska svečanost se bo v nedeljo, 18. decembra, začela ob 15. uri in na njej bodo zapeli pevke in pevci Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič pod vodstvom Pije Cah ter pevci združenega moškega pevskega zbora Tabor in Stane Malič z Opčin, ki ga vodi David Žerjal. Slavnostna govornica bo slovenska senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc.

Svečanosti se bodo med drugimi tudi letos udeležili predstavniki veteranske pehotne organizacije iz Villorbe pri Trevisu, kjer so po usmrtitvi leta 1941 v največji tajnosti pokopali trupla petih usmrčenih antifašistov in kjer so pred osmimi leti na pobudo omenjene veteranske organizacije in ob sodelovanju tamkajšnje občinske uprave Tomažiču in tovarišem postavili spomenik.

Koncert Kajuhovih pesmi

Po spominski svečanosti na strelišču bo v dvorani openskega Prosvetnega doma ob 16.30 nastop ansambla Ovce in Otroškega pevskega zbora Kraški Kajuhovci. Prireditev, na kateri bo mogoče prisluhniti pesmim, ki jih je na besedila Karla Destovnika - Kajuha in Pinka Tomažiča uglasbil Aljoša Saksida, bo posvečena 100-letnici rojstva partizanskega pesnika Kajuha (1922–1944), ki mineva 13. decembra, ter hkrati žrtvam posebnega fašističnega sodišča.