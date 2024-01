Spominska baklada za kulturo miru

»Tudi letos smo se tu zbrali, da jasno potrdimo svoje prizadevanje in podporo kulturi miru, ki je prisotna v vrednotah, na katerih temelji dan spomina. Dan, ki je posvečen vsem deportirankam in deportirancem, tako Judom torej kot tudi političnim preganjancem, Romom, telesno in duševno prizadetim osebam, lezbijkam, homoseksualcem, slovanskim narodom, ki so zaradi rasnih, političnih in verskih razlogov bili deležni iste usode,« je zbrane na dvorišču tržaške Rižarne danes nagovoril Renato Kneipp, predsednik Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Tako kot je postala že tradicija, so člani zbora namreč na predvečer dneva spomina priredili baklado za spomin, mir in sožitje. Za velikim rdečim transparentom so udeleženci krenili izpred atletskega stadiona Grezar in se s svečami v rokah v tišini spustili do Rižarne.

Na hladnem dvorišču je pesem upora ogrela srca udeležencev. Mnogi so s seboj prinesli cvet, ki so ga spoštljivo položili tja, kjer je nekoč stala krematorijska peč.

Kneipp je ugotavljal, da 27. januar danes ne more biti izključno trenutek razmišljanja o preteklosti in tragedijah, ki so prizadele milijone ljudi v nacističnih taboriščih in krajih, kakršna je bila tržaška Rižarna, kjer so nacisti s sodelovanjem fašistov storili to, kar so. »Dan spomina mora biti predvsem priložnost za kritično obravnavo sedanjosti, trenutek za razmislek o vzrokih številnih vojn, ki divjajo po svetu. Ti spopadi žal potrjujejo, da so vrednote miru vedno bolj teptane,« je namignil.