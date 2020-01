Spomnili so se mladega proseškega partizana Marjana Štoke

9. januarja 1944, torej pred 76 leti, so nacistični okupatorji v vasi Štorje pri Sežani na zverinski način umorili mladega proseškega partizana, borca Kosovelove brigade Marjana Štoko. Imel je komaj 15 let, ko so ga nacisti ujeli in vso noč mučili, da bi jim izdal imena soborcev in domačinov, ki so sodelovali v narodnoosvobodilnem boju. Tega ni storil, nazadnje pa so ga vpričo vaščanov obesili na telegrafski drog.

Marjan Štoka je ostal močno v zavesti Prosečanov, saj so pred leti po njem poimenovali krajevni vrtec, njegova kruta smrt pa se je močno vtisnila v spomin prebivalcev Štorij. Tako je lik tega petnajstletnega fanta povezal in še povezuje obe vasi, ki ju je zgodovina ločila z mejo, zato se vsako leto v januarju v Štorjah odvija svečanost za umorjenim Marjanom Štoko ob udeležbi pripadnikov kulturnih in borčevskih organizacij ter prebivalcev Proseka in Štorij.

Tako je bilo tudi v nedeljo dopoldne, ko so Marjanov spomin počastili s položitvijo vencev k obeležju ob glavni cesti, ki spominja na njegovo prerano smrt, in k vaškemu spomeniku padlim v narodnoosvobodilnem boju (v obeh primerih je stala častna straža tabornikov Rodu modrega vala), ter s svečanostjo v krajevnem Kulturnem domu, ki so jo kot vedno priredile sekcija Vsedržavnega združenja partizanov Italije Anton Ukmar - Miro s Proseka in Kontovela, sekcija Zveze združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilne borbe Slovenije Sežana, krajevna organizacija za vrednote NOB Štorje-Vrhe, Krajevna skupnost Štorje ter kulturne organizacije in društva iz obeh vasi.