Spoznavali bodo Naravni rezervat Devinske stene

S prihodom pomladi se začenjajo težko pričakovani vodeni sprehodi po Rilkejevi pešpoti, ki jih organizira Občina Devin - Nabrežina, da bi spodbudila poznavanje Naravnega rezervata Devinske stene.

Od 25. marca do začetka junija in nato še v jesenskem obdobju bo cikel tematskih sprehodov pod vodstvom osebja zaščitenega morskega rezervata v Miramaru, ki ga upravlja organizacija WWF, ponudil priložnost za spoznavanje bogastva rastlinskih in živalskih vrst, geološke raznovrstnosti ter sledi in pričevanj o naravnih pojavih in pojavih, ki jih je povzročil človek.

Letošnja ponudba je obogatena z dvojezičnimi sprehodi v italijanskem in slovenskem jeziku ter s posebnimi priložnostmi za opazovanje številnih vrst ptic, ki naseljujejo rezervat in jih v imenu občine že več let preučujejo ornitologi iz Miramara.

Sprehodi so namenjeni odraslim in družinam z otroki od šestega leta dalje, opazovanje ptic pa je primerno za odrasle osebe. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato je prijava obvezna na naslov info@ampmiramare.it (v italijanščini ali angleščini z imenom in priimkom ter telefonsko številko).

Celoten seznam dogodkov bo objavljen na spletni strani www.falesiediduino.it.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.