Spoznavali so vaško kulturno dediščino

V Trebčah je ves julij razpoloženje zelo veselo, saj se po Ljudskem domu, njegovem dvorišču in okolici potepajo otroci – vsega skupaj kar 61 otrok. Otroci, ki so v poletni center prišli tako iz Trebč kot iz okoliških vasi in Trsta, v vseh teh tednih spoznavajo kulturno dediščino vasi, ki jih gosti.

»Gre za nadaljevanje projekta SKD Primorec Trebče 2.0 – iz preteklosti v sedanjost za prihodnost. Odborniki smo si zamislili, da bi ohranili in ovrednotili kulturno dediščino našega prostora oz. naše vasice,« nam je med obiskom poletnega centra povedala podpredsednica društva Sonia Covolo Ciuch. Center vodi akademska slikarka Katerina Kalc s pomočjo študentk predšolske vzgoje Karin Kralj in Nine Cej, za otroke pa skrbi tudi nekaj mladih vaščank, to so Sveva, Kristina, Veronika, Liza, Ema in Neža.

PolETNO središče ima vsak teden drugo temo, vse pa so povezane s kulturno dediščino Trebč. Prvi teden so otroci spoznavali stare obrti, saj so se z jusarji preizkusili v suhogradnji, ogledali pa so si tudi pastirsko hišico. V delavnicah so izdelali pastirsko hišo v miniaturi in lončke iz gline.