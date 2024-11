»Sprejetje projekta o žičnici le navaden postopek«

»Občina ima rada propagando. A ne skrbite, še naprej se bomo borili proti projektu.« Tako je William Starc, koordinator odbora nasprotnikov žičniške povezave No Ovovia, na včerajšnjem srečanju z novinarji pomiril somišljenike. Zavladala je namreč precejšnja zmeda, potem ko je Občina Trst sporočila, da je sprejela sklep o presoji vplivov žičnice med Barkovljami in Opčinami na okolje in ga označila kot pomemben korak za uresničitev projekta.

»Sprejetje sklepa je navaden postopek, potreben za odobritev spremembe prostorskega načrta, ki ga zahteva projekt. Dejansko večjih sprememb še ni,« je menil Starc in spomnil, da se odbor bori proti projektu točno tri leta, »pred nami pa so mu nasprotovala okoljevarstvena združenja«. Korakov do izvajanja projekta je še veliko, je zagotovil, med temi so mnenja in ocenjevanja, ki bi lahko zaustavila postopek, »čeprav,« je še povedal Starc, »bi občina morala projekt umakniti že takrat, ko je iz italijanskega ministrstva prišla novica, da žičnica ni v skladu s cilji načrta za okrevanje in odpornost in da občina zato ne bo prejela napovedane vsote denarja. Ker iz sklada ne bo denarja, bodo zneski, ki jih je občina že porabila, bremenili občinski proračun, torej davkoplačevalce. Stroške pa bi moral kriti tisti, ki je kljub nasprotnim mnenjem nadaljeval z načrtovanjem, čeprav žičnica ne spoštuje zakonskih predpisov, in zapravil javni denar.« Starc je spomnil, da se tudi sodna bitka proti žičnici nadaljuje.

