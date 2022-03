Sprostitev in normalnost za male ukrajinske goste

»Podarim ti nasmeh, da ti bo med nami čim manj hudo!« Z mislijo na otroke, ki so se nepričakovano znašli sredi vojne vihre in katerih otroštvo se je nenapovedano in kruto prekinilo, so pri Skladu Mitja Čuk pomislili, da bi otrokom, ki so našli zatočišče v Trstu, ponudili sprostitvene dejavnosti, s katerimi lahko začutijo toplino ljudi in tega prostora. »Pri tem smo naleteli na dragoceno sodelovanje številnih društev in prostovoljcev, ki bi nam pri tem pomagali,« so zapisali pri skladu.

Ideja se je porodila med telefonskim pogovorom z gospo Ksenijo, predsednico ukrajinsko-ruskega kulturnega društva Rodnik iz Trsta, ki je z navdušenjem sprejela predloge in se zahvalila, saj otroci ob prihodu v Trst še kako potrebujejo trenutke sprostitve in normalnosti; to so matere in otroci, ki jih gostita združenji ICS in škofijska Karitas.

»Otroci in mladostniki so prišli k nam zmedeni, utrujeni, nekateri pa tudi prestrašeni in vznemirjeni. Naš cilj je, da bi med nami začutili kanček normalnosti, ki jo je vojna kruto in nenadoma prekinila. Ponujamo jim sprostitev, razbremenjenost in razposajenost v prijetnem in domačem vzdušju, za katero bodo poskrbela naša društva, ustanove in res številni prostovoljci, ki so sprejeli vabilo Sklada ali se sami ponudili, da podarijo otrokom malo veselja,« poudarjajo pri Skladu Mitja Čuk.

»Če bi se nam radi pridružili ali nam kaj predlagali, nam pišite na urad@skladmc.org. Iz zdravstvenih razlogov je priporočljivo, da se dogodki priredijo na prostem in se pri tem pomisli na težave s prevozi otrok in družin, ki bi se udeležili srečanj. Lahko pa skupaj najdemo primeren prostor,« piše v sporočilu.

Pri Skladu Mitja Čuk zbirajo tudi prispevke za nabavo vsega, kar bodo potrebovali otroci in družine po prihodu v Trst. Denar sprejemajo v tajništvu v Proseški ulici na Opčinah ali pa z nakazilom na račun št. IT92 C 08928 02200 010000006666 (na položnico napišite »Ukrajina«). Oblačila, hrano in higienske pripomočke zbira Karitas v Domu Alessio Stani v Istrski ulici 69.