Srbski premier v petek v Trstu

Kongresni center v Starem pristanišču bo v petek gostil Podjetniški forum Italija-Srbija, posvečen temi zelenega prehoda in novih priložnosti za dvostransko sodelovanje. Udeležila se ga bosta srbski predsednik vlade Miloš Vučević in italijanski zunanji minister Antonio Tajani, poleg predstavnikov številnih gospodarskih organizacij in podjetij.

Program je objavilo italijansko zunanje ministrstvo. Plenarno zasedanje bo na sporedu od 10.30 do 12. ure (poleg Vučevića in Tajanija bodo spregovorili državna sekretarka Sandra Savino, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza), forum pa se bo nadaljeval do 16. ure. Sodelovali bodo predsednika agencije ICE ter srbske trgovinske in industrijske zbornice Matteo Zoppas in Marko Čadež, vodilni predstavniki zavodov Sace, Simest in srbskih gospodarskih organizacij. Okrog poldneva je napovedan podpis nekaterih sporazumov o sodelovanju.