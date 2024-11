Stanovanja so zanemarjena in za mnoge predraga

Tržačani jim pravijo Case dei Puffi, domovi Smrkcev, a ne samo, ker so modri. V stanovanjih kompleksa neprofitne gradnje Ater v Ulici Grego višina stropa komajda doseže dva metra, sobe so majhne in prav tako okna z neprozorno folijo, ki se jih je v drugi polovici preteklega stoletja, ko so poslopja gradili, uporabljalo za stranišča, ne pa za dnevne ali druge sobe. A slabosti kompleksa so druge, veliko hujše. Nanje opozarjajo stanovalci, ki se vsak teden zbirajo v eni od osmih vež in javno delijo informacije o propadanju skupnih in zasebnih prostorov.

Minilo je skoraj eno leto, odkar smo decembra lani poročali o slabih razmerah v omenjenem in v drugih kompleksih družbe Ater v Ulici Valmaura. Takrat je bilo vsem pred očmi, da so skupni prostori zelo zanemarjeni. Nabirali so se odpadki in nesnaga je bila vidna prav v vsakem kotu. Več je bilo zapuščenih vozil, nekatera so zgorela. Njihovi ostanki so na primer v Ulici Grego še vidni v skupnem parkirišču ob vhodu v kompleks.

Smeti danes ni več toliko kot lani, težav pa je nič koliko in kljub temu, da so stanovanja neprofitna, in v nekaterih primerih nedostojna, si bivanje v njih marsikdo ne more privoščiti.

»Živim na hišni številki 34 skoraj 40 let. Ko sem se vselil leta 1986, sem na mesec plačeval eno šestinšestdesetino svoje mesečne plače, to je bilo 15 tisoč lir. Potem sem po letu 2000 zbolel in dal odpoved, ker nisem mogel več delat,« je svoje pričevanje včeraj na drugi od osmih javnih zborovanj zaupal Ennio Dri, ki od takrat prejema socialni dodatek, danes v višini 510 evrov. Najemnino pa plačuje 354 evrov na mesec. »Pravzaprav ne plačujem vedno, ker si ne morem privoščiti. Najemnine bi morale biti naravnane na dohodek, ki ga vsak stanovalec oz. družina ima.« Drugi stanovalci v veži na številki 36 so potrdili, da danes nihče ne plačuje manj kot 354 evrov na mesec, tudi če se odreče ogrevanju, kot se v marsikaterem primeru dogaja, saj je kljub zanemarjenemu stanju kraja stroškov veliko.

»Veliko je stanovalcev, ki ne plačuje vsak mesec, ker mora pač izbrati med najemnino in hrano, predvsem ko gre za družine z otroki,« je na kraju povedal Maurizio Fogar, predsednik krožka Miani in miljski občinski svetnik, ki si prizadeva za izboljšanje stanja, »tržaška občina in družba Ater se ne ozirata na nastalo stanje in stanovalce, ki si najemnine ne morejo privoščiti, preusmerja k dobrodelnim združenjem. Ta pa imajo pred vrati vrsto.«

Ennio Dri bo zbiral pričevanja stanovalcev do 28. decembra, je povedal, ko bo sestavil seznam slabosti. V stanovanjskem kompleksu živi približno 350 družin. Okrog 80 stanovanj je praznih, ker večina ljudi, ki čaka na neprofitno stanovanje, se noče tja vseliti. Preveč je zanemarjeno, pravi, kdor tam živi. In res je že v pritličjih opaziti posledice vlage, črne madeže plesni, nedokončana vzdrževalna dela, umazanijo.