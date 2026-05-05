Starodobniki bodo ta konec tedna obiskali Kras in Trst

V petek, soboto in nedeljo se bo Trst prelevil v muzej na prostem, med Bazovico in Grljanom bodo namreč na ogled starinska vozila v okviru 35. srečanja starodobnikov Città di Trieste, tokrat z naslovom Sapori e palazzi (Okusi in palače). To bo obenem priložnost za praznovanje 90-letnice avtomobila znamke Fiat Topolino in 60-letnice italijanskega združenja za zgodovinska vozila ASI. Srečanje prireja tržaški klub Amici della Topolino.

»Prvo srečanje starodobnikov smo priredili leta 1990 in nato nadaljevali vse do danes z le enim daljšim premorom. Z razstavami starodobnih vozil promoviramo kulturno dediščino Trsta,« je na včerajšnji predstavitvi pobude v tržaškem Mestnem muzeju orientalske umetnosti poudaril predsednik društva Amici della Topolino Antonio Lombardi ter se zahvalil vsem, ki so sodelovali z avtomobilističnim klubom pri organizaciji dogodka. Poleg združenja ASI sodelujejo Dežela Furlanija - Julijska krajina, krožek oficirjev Circolo unificato dell’esercito in Občina Trst. V imenu te je pozdravil predsednik tržaškega občinskega sveta Francesco di Paola Panteca, ki je dejal, da razstave starodobnikov ohranjajo del tržaške zgodovine in zgodovino italijanske avtomobilske industrije.

Tudi konferenca in nabirka

Program se bo začel v petek ob 17. uri s konferenco L’auto storica: pro e contro, ki jo prirejajo v prostorih krožka oficirjev v Ulici Università 8. Pozdravil bo predsednik združenja ASI Alberto Scuro, nato bodo spregovorili predsednik tehnične komisije združenja ASI Luigi Viceconte, Antonio Lombardi, predsednik komisije ASI Green Lauro di Francesco in član kluba Amici della Topolino Antonio Crisculo. Na srečanju bo beseda tekla o certificiranju zgodovinskih vozil, pravilih in novih izzivih v luči trajnostnega razvoja. Temo bo poglobil še posebej di Francesco, ki je na včerajšnji predstavitvi pojasnil, da je cilj komisije ASI Green zagotoviti, da bodo starodobniki lahko še vozili. Konferenca je vsem odprta, obvezna je prijava (segreteria@club-topolino-trieste.com).

V soboto bodo starodobniki preplavili najprej kraške, nato pa še mestne ulice. Shod se bo začel ob 13. uri v Bazovici, ob 14. uri se bodo vozila pripeljala na Opčine, nato v Staro pristanišče in še v mestno središče. V nedeljo bo vrhunec dogodka z razstavo starodobnikov in nagrajevanjem udeležencev srečanja na Ponterošu (od 8.30 do 12.20). Tu bo tudi mogoče prispevati k nabirki, ki jo organizira društvo ABC Bambini chirurgici del Burlo v podporo malim pacientom in njihovim staršem. Srečanje starodobnikov se bo sklenilo v Grljanu, kjer bo zaključno kosilo za člane klubov.