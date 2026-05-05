Ob stabilnem poslovanju pristaniška uprava nadaljuje z investicijami

Tržaška pristaniška uprava je odobrila zaključni račun za leto 2025, ki potrjuje stabilno finančno poslovanje in nadaljevanje močnega investicijskega cikla v razvoj pristaniške infrastrukture. Lansko leto se je zaključilo s presežkom upravljanja v višini več kot 277 milijonov evrov, pri čemer je približno 266 milijonov evrov namenjenih financiranju investicij.

Rezultat kaže na visoko finančno stabilnost in sposobnost izvajanja obsežnih infrastrukturnih projektov. Denarni saldo presega 345 milijonov evrov, medtem ko tekoči rezultat znaša približno 24,5 milijona evrov, kar pomeni osemodstotno rast v primerjavi z letom 2024 in več kot 150-odstotno rast v primerjavi z letom 2022. Tekoči prihodki so presegli 76 milijonov evrov, predvsem zaradi rasti pristaniških pristojbin in pristojbin za sidranje ladij.

Kljub geopolitičnim napetostim in nestanovitnim razmeram na svetovnih trgih je Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana v letu 2025 ohranil stabilno delovanje in presegel 64 milijonov ton pretovora blaga, poudarja uprava. Pri tem so zaznali upočasnitev v segmentu kontejnerskega prometa, močno rast ro-ro prevozov in krepitev vloge železniškega prometa kot ključne logistične povezave.

Pristaniška uprava nadaljuje izvajanje obsežnega investicijskega programa, ki temelji na sredstvih iz državnih virov, mehanizma za okrevanje in odpornost ter lastnih sredstvih. Med ključnimi projekti, ki so že končani ali so v zaključni fazi, so nova železniška ureditev območja pri Sv. Andreju, elektrifikacija pomolov v Trstu in Tržiču, projekti, ki zadevajo obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, vzpostavitev infrastrukture za polnjenje električnih pristaniških vozil, razvoj območja pri Orehu, modernizacija kontejnerskega terminala na sedmem pomolu in nadgradnja železniške infrastrukture v tržaškem in tržiškem pristanišču.

Predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo je ob sprejetju zaključnega računa poudaril, da rezultati potrjujejo stabilnost poslovanja in omogočajo nadaljnji razvoj strateških projektov, med katerimi je tudi gradnja osmega pomola. Kot cilj je izpostavil oddajo javnega naročila do konca tega leta.