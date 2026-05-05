Pokrajine bodo v FJK ponovno zaživele s 1. januarjem 2027

Znan je datum preporoda pokrajin v Furlaniji - Julijski krajini. Po sestanku, kjer je Svet lokalnih skupnosti (CAL) v zvezi s projektom ponovne vzpostavitve pokrajin v obliki organov z izvoljenimi predstavniki izrazil pozitivno mnenje, je Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi med drugim pristojen tudi za lokalno samoupravo, napovedal, da bodo pokrajine ponovno zaživele s 1. januarjem 2027. Na včerajšnjem sestanku se je CAL poleg tega seznanil s časovnico vračanja pokrajin oz. širših lokalnih uprav, kot se bodo po novem imenovale.

Deželni svet naj bi v teku prve polovice letošnjega leta sprejel deželni zakon o ponovni vzpostavitvi pokrajin, zatem bo treba pod streho spraviti še volilni zakon. Zagonu pokrajin - v FJK bodo štiri, tako kot pred njihovo ukinitvijo, in sicer tržaška, goriška, videmska in pordenonska - bodo sledili še deželni zakoni za prenos novih pristojnosti nanje.

Predlog deželnega zakona, ki je trenutno na mizah deželnih svetnikov, poleg same ureditve te vmesne upravne ravni med deželo in občinami vsebuje tudi predpise o financiranju pokrajin, ukinitev Enot deželne decentralizacije (EDR) - te bodo operativne do 31. decembra 2026 - ter uskladitev zakonodaje. Roberti je včeraj naštel tudi začetne pristojnosti pokrajin. Te bodo sprva skrbele za šolske stavbe, natančneje za tiste, v katerih delujejo srednje šole druge stopnje, ter za nekdanje pokrajinske ceste, poleg tega pa bodo pokrajine občinam, zlasti tistim z manjšim številom prebivalcev, nudile podporo na določenih področjih.

Občine z do 5000 prebivalcev bodo lahko računale na podporo za informacijske in računalniške storitve, za postopke razlastitve in pridobivanja evropskih finančnih sredstev, je zapisano v obstoječem predlogu deželnega zakona, ki pa bi lahko med postopkom sprejemanja bil deležen še kakih sprememb - zlasti v vidiku pristojnosti širših lokalnih uprav. Tistim občinam, ki nimajo več kot 3000 prebivalcev, bodo pokrajine nudile tudi pomoč za določene enostavnejše pogodbe o storitvah in dobavi, v primeru občin do 5000 prebivalcev pa bo tovrstna podpora zagotovljena le za bolj zapletene pogodbe. Kot prednost vrnitve pokrajin je Roberti omenil ravno »podporni« vidik, saj se občinski uradi pogosto soočajo z vse bolj zapletenimi birokratskimi postopki.

Med področji, za katera bi širše lokalne uprave s kasnejšimi področnimi zakoni lahko pridobile dodatne pristojnosti, je Pierpaolo Roberti včeraj omenil tudi jezikovne manjšine. »Prej je promoviranje jezikovnih manjšin bilo uokvirjeno v kulturne dejavnosti, zdaj pa je to omenjeno ločeno,« je dejal član deželne vlade FJK.