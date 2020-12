Stena, ki z Ulice Navali vodi v vrt Bazzoni, je od včeraj (nedelje) prekrita s pisanimi lutkami. Gre za sodobno instalacijo, ki želi mimoidoče z umetniškega in vzgojnega vidika ozavestiti o temi nasilja nad ženskami. Sporočilo je jasno: porušiti je treba namreč zid oz. steno brezbrižnosti, ki se dviga visoko nad temi grozljivimi zločini. Tržaško instalacijo si je zamislila Elisabetta Maresio in javnosti so jo slovesno predstavili v nedeljo; Občino Trst je ob tej priložnosti zastopala odbornica za enake možnosti Francesca De Santis.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.