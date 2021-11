Štipendije in več kot 50 držav na izbiro dijakom

Izteka se čas za vpis v mednarodne šolske programe 2022–23 v soorganizaciji združenja AFS Intercultural Programs in italijanske fundacije Intercultura. Na mednarodno šolanje se lahko do srede, 10. novembra, prijavijo najstniki, ki so se rodili med letoma 2004 in 2007. Prijavnice lahko izpolnijo na spletni strani www.intercultura.it. Združenje AFS mladim omogoča, da kot gostje tuje družine več mesecev ali celo šolsko leto preživijo v drugi državi, na izbiro pa imajo več kot 50 evropskih in neevropskih držav. Tudi letos bo med drugim združenje AFS ponujalo štipendije dijakom, ki za bivanje v drugi državi potrebujejo finančno podporo.

Prostovoljci organizacije Intercultura prirejajo informativno srečanje o mednarodnih študijskih programih tudi v Trstu, in sicer v soboto v tržaškem mladinskem centru PAG na Trgu katedrale od 15. do 19. ure. Za rezervacijo je na voljo naslov intercultura.ts@gmail.com ali pa telefonska številka 345 4145636.