Štivanska tovarna papirja bo s posodobitvijo postaja trajnostna

Industrijska cona, v kateri obratuje štivanska tovarna papirja, bo z novim lastnikom, mednarodno skupino Mondi, v bližnji prihodnosti trajnostna, s posodobitvijo proizvodnje pa bodo ohranili tudi delovna mesta. Pretekli teden je gradbena komisija devinsko-nabrežinske občine pregledala osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki določa nove tehnične, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev dela območja, ki se sicer razteza na 60 hektarjev veliki površini.

Rešitve in ukrepe za industrijsko posodobitev, varstvo okolja in naravnih virov je za investitorja pripravil inženir Peter Sterni s sodelavci. V osnutku OPPN so predvideli rušenje nekaterih zastarelih industrijskih objektov in postavitev novih hal. Velika pridobitev industrijske cone bo tudi zelenje. Načrt predvideva posaditev dreves in različnih vrst zelenja ter postavitev gričkov. Z zelenimi oazami bodo nevtralizirali hrup in onesnaževanje, istočasno pa bodo poskrbeli tudi za estetski vidik, saj bo industrijski objekt očem tamkajšnjega prebivalstva zaradi zelenja skoraj neviden.

Politika z načrtom zadovoljna

Z vloženim osnutkom podrobnega prostorskega načrta za območje štivanske tovarne papirja, v kateri v prihodnje ne bodo izdelovali pisarniškega in tiskarskega papirja, ampak embalažni papir iz recikliranega materiala, sta zadovoljna devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in pristojni za urbanizem in prostorsko načrtovanje Massimo Veronese.