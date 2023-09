Zveza tržaške pomladi STO je danes popoldne priredila shod za mir in razorožitev po tržaških ulicah, ki se ga je udeležila manjša množica ljudi. Demonstracijo so priredili ob 76-letnici ustanovitve Svobodnega tržaškega ozemlja. S protiameriškimi gesli so med drugim želeli javnost opozoriti na 69-letno zasedbo prostocarinskega pristanišča s strani zveze Nato. Na shodu je bilo več transparentov v štirih jezikih, in sicer v italijanščini, slovenščini, angleščini in ruščini.