Stoletnica z etruščansko čelado s Cola

Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine obhaja letos stoletnico ustanovitve. Včeraj so na sedežu v Palači Economo na Trgu Libertà predstavili več dogodkov, ki se bo v prvih mesecih novega leta zvrstilo tako v Trstu kot v Vidmu. Priložnost pa je bila pravšnja tudi z predstavitev obnovljene čelade, podobnega tem, ki so jih našli v Negovu pri kraju Ženjak v Sloveniji, ki je prišel na dan v Jami pri Držencah, ki leži med Fernetiči in Colom v Občini Repentabor.

Okrogli jubilej bodo na Zavodu obeležili s tremi pomembnejšimi srečanji in fotografsko razstavo, ob katerih se bo zvrstilo še več manjših dogodkov, je opozoril direktor zavoda Andrea Pessina, ki je hkrati direktor deželnega sekretariata ministrstva za kulturo. »Na treh študijskih dnevih bomo zabeležili že zgodovinske dejavnosti naše ustanove, ki temeljijo na zaščiti kulturne dediščine, ki se v času spreminja,« je dejal.

Prvo srečanje se bo posvetilo zaščiti umetniške dediščine ob vojnah in naravnih nesrečah, drugo pa zaščiti v tretjem tisočletju, »ko se soočamo z odprtimi mejami, udejanjamo Načrt za okrevanje in odpornost in zasledujemo razvoj, skratka,« je dodal direktor. Zadnje srečanje pa bo posvečeno zaščiti sodobne arhitekture 20. stoletja.

V Jami v Držencah, na dnu 80 metrov globokega brezna, je januarja 2022 speleolog naletel na izjemno arheološko najdbo – bronasti šlem (podobnih 26 so pred več kot 200 leti našli v kraju Negov v Sloveniji). Pokrivalo za zaščito glave in zatilja ima italsko-etruščanske korenine, a so ga posnemali tudi na področju Alp in v Sloveniji. Postaviti ga gre v 4. stoletje pr.n.št., najdba pa bi lahko bila vezana na zapuščeno gradišče pri Repnu.

Leta 1929 so v isti jami naleteli na podobno čelado, ki je tačas na ogled v arheološkem muzeju Winckelmann pri Sv. Justu. Po tem odkritju je jama prevzela tudi ime Grotta dell’elmo.