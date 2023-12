Stošestdeset flavtistov bo predstavilo suito Luna Park

V ponedeljek, 11. decembra, bo na oder Kulturnega doma v Trstu stopilo 160 flavtistov in se pod taktirko Irine Perosa predstavilo s krstno izvedbo suite Luna Park. Večer bo sklenil tržaški festival prečne flavte Trieste Flute Festival, ki ga prireja društvo Trieste Flute Association.

Letošnje dogajanje so popestrili prav s študijem nove suite, ki jo je društvo naročilo štirim mladim skladateljem, Matteu Firmiju (Italija), Davidu Mastikosi (Bosna in Hercegovina), Marii Beatrice Orlando (Italija) in Ivani Radovanović (Srbija). Profesorji in učenci prečne flavte se suite učijo v okviru projekta Abracci Musicali Multiculturali, ki z delavnicami potuje po Furlaniji - Julijski krajini, Srbiji, Avstriji, Sloveniji in Hrvaški.

V soboto in nedeljo, 9. in 10. decembra, bo na italijanskem liceju Carducci-Dante v Ulici Corsi potekal mojstrski tečaj, ki ga bodo vodili Giorgio Di Giorgi, prva flavta tržaškega opernega gledališča Verdi in profesor na videmskem konservatoriju, Gianluca Campo, prva flavta gledališča La Fenice v Benetkah, in Matej Zupan, profesor na ljubljanski Akademiji za glasbo. Trojica mojstrov bo v soboto ob 17. uri nastopila s spremljavo pianistke Sare Radin.

Kot rečeno bo festival svoj vrhunec doživel v ponedeljek, 11. decembra, ob 18. uri. Na nastop se med drugimi pripravlja deset dijakinj in dijakov prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu in bivši dijak iz razreda Silvie Di Marino. Šola že trinajst let, to je od začetka, sodeluje pri festivalu. Prav tako Glasbena matica, od koder so se v festivalsko delo vključili štirje flavtisti s profesorico Eriko Slama: »Za učence je to enkratna priložnost, dober izziv in zadoščenje, saj lahko na večjem odru nastopajo s profesionalnimi glasbeniki.«

Poleg suite v izvedbi impozantne zasedbe bo nastopil tudi Trieste Flute Ensamble, ki bo v poslušanje ponudil skladbe Felixa Mendelssohna.