Streho Glasbene matice bodo popravili

Prodaja palače Carciotti bo v občinsko blagajno prilila nekaj prepotrebne svežine. Tržaški župan Roberto Dipiazza je gostom Glasbene matice, ki so se včeraj zbrali v občinski dvorani, napovedal, da bo dotrajana streha glasbene šole s tem prispevkom dočakala potrebno obnovo.

Sedež GM v Ulici Montorsino v Rojanu je v dokaj slabem stanju, je potrdil predsednik Igor Svab in namignil, da so nekateri uradi celo neuporabni. »Novica je spodbudna, tako da bomo ob praznovanju dočakali tudi boljše pogoje za poučevanje. Sicer mislim, da bi si šola zaslužila drug sedež, kjer bi lahko poučevali glasbo.«

Streha glasbene šole je ravna, vodoodporna membrana na njej pa je ponekod dotrajana, tako da voda pronica v notranjost. »S problemom se soočamo že od lanskega leta, ko je voda pricurljala v urade, tajništvo in na hodnik. Takoj smo opozorili pristojne, nekajkrat so si občinski tehniki tudi ogledali streho, sredstev za rešitev pa ni bilo,« je zaupal ravnatelj Figheli in opozoril, da je pred časom občina poskrbela za zamenjavo vseh luči v stavbi, tako da imajo danes varčne led luči.

»Delamo za mesto in rezultati so na dlani,« se je pohvalil prvi mož in opozoril na novo garažno hišo, ki je v Rojanu rešila voznike »in tudi učence GM« pred stresnim iskanjem parkirnega mesta.