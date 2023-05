Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v neki tovarni v Sacileju na Pordenonskem, kjer sta se poškodovala delavca, stara okrog 30 let. Stroj jima je zmečkal roki in del podlakta. Njuni kolegi so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Na kraj je prispelo reševalno vozilo in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje jima je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Njuno zdravstveno stanje je stabilno in sta bila pri zavesti, so sporočili reševalci.

Na kraju so bili karabinjerji iz Sacileja, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci.