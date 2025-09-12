Študijski center Dialoghi Europei z novim vodstvom

Študijski center Dialoghi Europei je v novo sezono stopil z novim vodstvom in novim predsednikom. To je Renato Romano, ki se je rodil pred 66 leti v Abrucih, že več kot 40 pa živi v Trstu, kjer je bil najprej vodja uprave tržaškega sodišča, nato pa 12 let še višjega sodišča. Zadnjih deset let je preživel v Rimu kot generalni direktor na ministrstvu za pravosodje.

Ob njem bodo dogajanje snovali še novi člani ekipe, in sicer univerzitetna profesorja Fabio Spitaleri in Federico Donelli, nekdanji državni sekretar za zunanjo trgovino v italijanski vladi Miloš Budin ter Roberto Treu, ki zastopa sindikate, je naštel častni predsednik Giorgio Rossetti. Ob njem ostajata v vodstvu še dosedanji podpredsednik Sergio Persoglia in Mario Sica.

Romano je potrdil, da si prizadeva, da bi novi obrazi centru vlili še dodatnega zagona, v skladu z dejavnostjo, ki se sicer nadaljuje že več kot trideset let, se pravi s spodbujanjem razprave z različnimi pogledi o temah, ki zadevajo evropske in mednarodne dinamike ter njihove vplive na Italijo in Trst.

Zasnovali so program, ki gre do pomladi in bo vključeval kakih dvanajst srečanj. »Razdelili smo jih v dva cikla - prvi je posvečen krizi liberalnih demokracij, drugi pa novemu mednarodnemu kontekstu, ki je precej turbulenten,« je namignil predsednik. Začeli bodo v torek s predavanjem Franca Brunija, predsednika Inštituta za zunanjepolitične študije ISPI in profesorja na milanski univerzi Bocconi. Lotil se bo analize mednarodnih scenarijev oz. krize Zahoda v novem svetovnem ravnovesju, ki vključuje ZDA, Indijo, Kitajsko.