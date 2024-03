Supermarket pri Obelisku mora biti manjši

Veliki načrti za širše območje pri nekdanjem hotelu Obelisco na Opčinah po prostorskem načrtu niso uresničljivi. Tako izhaja iz odgovora tržaškega občinskega odbornika za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra, ki je rajonskemu svetu za vzhodni Kras odgovoril v zvezi z namerami zasebnikov za gradnjo novega supermarketa na tem območju, večjega parkirišča, stanovanjske soseske in hotela.

Babuder je opozoril, da občina od lastnikov območja, družbe Matt, še ni prejela nobene prošnje za izvedbeni načrt. V prostorskem načrtu je zabeleženo, da je dovoljena namenska raba zemljišča za turistične nastanitve (hotel, motel, apartmaje ...), trgovino, v kateri se lahko prodajajo le živila in pijače, prostore za rekreativne dejavnosti ter različne storitve, ki so namenjene turistom. Kot izhaja iz načrta, lahko trgovina obsega največ 400 kvadratnih metrov. Direktor trgovske verige Despar v FJK Fabrizio Cicero pa nam je pred časom pojasnil, da želijo zgraditi market, ki bi bil velik 1800 kvadratnih metrov, na preostalih 4400 kvadratnih metrih pa bi radi uredili skladišča in administrativna poslopja ter parkirišče za 96 avtomobilov. Kako naj bi poskrbeli za ostali del območja, še ni jasno. Omenjala se je tudi nova stanovanjska soseska, ki pa po prostorskem načrtu prav tako ne pride v poštev, saj naj bi bilo območje namenjeno le turističnim dejavnostim.