Svarilo pred žicami in silosi

»Bomo morali dočakati stoletnico?« To vprašanje je danes popoldne množici, ki se je zbrala na openskem strelišču, zagrenjeno postavil Luca Gregori, član openske sekcije zveze partizanov VZPI-ANPI. Danes se je namreč odvijala svečanost ob 82. obletnici usmrtitve Pinka Tomažiča, Simona Kosa, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča in Ivana Vadnala. Proslava je, kot po navadi, potekala na openskem strelišču, kjer so fašisti peterico zavednih antifašistov usmrtili 16. decembra leta 1941, ne pa v preurejenem Parku miru, za katerega se neutrudni krajani borijo desetletja.

Luca Gregori je spomnil na solidarnost in mir, vrednoti, za kateri so tistega decembrskega dne leta 1941 Tomažič in tovariši padli pod streli fašistov. Spominska tabla nanje naj bo torej svarilo pred nasprotjem solidarnosti, žicami, sovraštvom, zidovi in silosi (nanašajoč se na migrante, ki morajo pod nečloveškimi pogoji životariti v ruševini ob glavnem tržaškem kolodvoru).

Gregori je letos predsedoval svečanosti, poleg njega sta spregovorila še Sergio Amadio, predsednik Združenja veteranov pehote italijanske vojske iz Villorbe, in slavnostni govornik Marko Marinčič. Slednji je v svojem miroljubnem nagovoru izpostavil potrebo po negovanju spomina in si zaželel svetovni red, ki naj sloni na političnih rešitvah, ne pa na vojni.

Za glasbeno spremljavo sta poskrbela domača zbora Tabor in Stane Milič pod vodstvom Davida Žerjala ter Tržaški partizanski pevski zbor pod taktirko Pie Cah.

Po svečanosti na strelišču se je dogajanje preselilo v dvorano openskega Prosvetnega doma, kjer je Tržaški partizanski pevski zbor sklenil niz jubilejnih koncertov ob petdesetletnici svojega uspešnega delovanja. Slavnostni govornik večera je bil Jože Pirjevec.